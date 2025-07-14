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Водители сняли на видео пробку из 2 тысяч автомобилей на подъезде к Крымскому мосту

На подъезде к Крымскому мосту сняли на видео пробку из 2 тысяч автомобилей
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Водители сняли на видео огромную пробку, которая образовалась на подходе к Крымскому мосту. Ролик распространился в соцсетях.

«Очень большая пробка на Крым. Аж до «Лукойла», получается», — говорит автор видео.

Другой водитель начал ругать пробку нецензурной бранью из-за ее большого размера. Судя по кадрам видео, на подъезде к Крымскому мосту под палящим солнцем выстроились сотни легковых автомобилей и грузовиков.

Как передает Telegram-канал оперштаба, курирующего ситуацию на объекте, возле моста застряли 1950 автомобилей.

«В очереди со стороны Тамани находится 1350 транспортных средств. Ожидание более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 630 транспортных средств. Ожидание более двух часов», — говорится в публикации.

До этого прокуратура Крыма направила в Южный окружной военный суд уголовное дело в отношении местного жителя, который призывал разрушить Крымский мост.

Ранее в ГАИ назвали «летний» риск на дорогах.

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