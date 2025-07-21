Санитарный самолет вылетел к месту ДТП с вахтовиками в Якутии

Николаев: к месту аварии с вахтовиками в Якутии вылетел санитарный самолет Ан-26

На место аварии автобуса с вахтовиками в Нерюнгринском районе Якутии вылетел санитарный самолет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Айсен Николаев.

Он отметил, что постоянно находится на связи с руководителем Нерюнгринского района. Николаев поручил незамедлительно провести тщательное расследование причин дорожно-транспортного происшествия и оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям.

Глава Якутии подчеркнул, что с первых минут на месте происшествия работают все экстренные службы. Из Якутска вылетел санитарный самолет Ан-26, на борту которого находится бригада медиков.

По данным МВД республики, дорожно-транспортное происшествие произошло около 03:20 по местному времени на технологической автодороге АО «ГОК Денисовский». Автомобиль марки «НефАЗ 4208-34» съехал с дороги и опрокинулся с высоты примерно 25 метров.

В августе 2023 года в Нерюнгринском районе на закрытой технологической дороге Улак — Эльга перевернулся вахтовый автобус. Пассажирский «Урал» перевозил рабочих, при съезде с горы водитель не справился с управлением, машина опрокинулась.

Ранее автомобиль с туристами попал в ДТП в Карачаево-Черкесии.