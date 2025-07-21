На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Санитарный самолет вылетел к месту ДТП с вахтовиками в Якутии

Николаев: к месту аварии с вахтовиками в Якутии вылетел санитарный самолет Ан-26
true
true
close
Павел Лисицын/РИА «Новости»

На место аварии автобуса с вахтовиками в Нерюнгринском районе Якутии вылетел санитарный самолет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Айсен Николаев.

Он отметил, что постоянно находится на связи с руководителем Нерюнгринского района. Николаев поручил незамедлительно провести тщательное расследование причин дорожно-транспортного происшествия и оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям.

Глава Якутии подчеркнул, что с первых минут на месте происшествия работают все экстренные службы. Из Якутска вылетел санитарный самолет Ан-26, на борту которого находится бригада медиков.

По данным МВД республики, дорожно-транспортное происшествие произошло около 03:20 по местному времени на технологической автодороге АО «ГОК Денисовский». Автомобиль марки «НефАЗ 4208-34» съехал с дороги и опрокинулся с высоты примерно 25 метров.

В августе 2023 года в Нерюнгринском районе на закрытой технологической дороге Улак — Эльга перевернулся вахтовый автобус. Пассажирский «Урал» перевозил рабочих, при съезде с горы водитель не справился с управлением, машина опрокинулась.

Ранее автомобиль с туристами попал в ДТП в Карачаево-Черкесии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами