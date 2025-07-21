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В Якутии вахтовый автобус съехал с обрыва, погибли 14 человек

В Якутии 14 человек погибли и семь пострадали в ДТП с вахтовым автобусом
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В Якутии в результате съезда вахтового автобуса с обрыва погибли 14 человек, еще семеро госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по республике.

По данным ведомства, инцидент произошел около 03:20 часов на технологической автодороге АО «ГОК Денисовский». Сообщается, что разбившийся автомобиль марки «Нефаз 4208-34» съехал с дороги и опрокинулся с высоты примерно 25 метров.

«В результате дорожного происшествия 14 человек, включая водителя вахтового автобуса, погибли, семь человек госпитализированы», — говорится в сообщении.

В августе 2023 в Нерюнгринском районе на закрытой технологической дороге Улак — Эльга перевернулся вахтовый автобус. Пассажирский «Урал» перевозил рабочих, при съезде с горы на дороге Улак — Эльга водитель не справился с управлением, машина опрокинулась. 30-летний шофер погиб на месте, восемь пассажиров с различными травмами были госпитализированы с места ДТП в ближайшее медицинское учреждение.

Ранее автомобиль с туристами попал в ДТП в Карачаево-Черкесии.

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