Число погибших пассажиров упавшего в обрыв автобуса в Якутии выросло до 15

В Якутии после ДТП с автобусом в госпитализировали 20 человек, один из них погиб

В Нерюнгринскую больницу Якутии после падения вахтового автобуса в обрыв доставили 20 человек, одного из которых спасти не удалось. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Минздрава республики.

«На данный момент госпитализировано 10 человек, из них состояние 2 пациентов оценивается как тяжелое, 8 пациентов находятся в средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что другие 9 пациентов отправлены на амбулаторное лечение. Отмечается, что для оказания необходимой помощи из Якутска направили бригаду Республиканского центра медицины катастроф.

До этого в МВД по республике сообщили, что в результате съезда вахтового автобуса с обрыва погибли 14 человек, еще семеро госпитализированы.

По данным ведомства, инцидент произошел около 03:20 по местному времени на технологической автодороге АО «ГОК Денисовский». Сообщается, что разбившийся автомобиль марки «Нефаз 4208-34» съехал с дороги и опрокинулся с высоты примерно 25 метров.

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