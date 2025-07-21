Шереметьево вернулся к работе

Ограничения на движение самолетов в столичном аэропорту Шереметьево отменены с 00:06. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Таким образом, аэропорт приостанавливал работу на час. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Накануне в московских аэропортах снова произошел коллапс: из-за атак беспилотников 134 самолета ушли на запасные аэродромы, еще 160 рейсов были задержаны, 30 — отменены. Задержки и отмены также начались в Пулково, который принял часть перенаправленных самолетов. Пассажиры там были вынуждены ждать вылета не только в Москву, но и в другие города. Ограничения в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском 19–20 июля вводились несколько раз, за это время средства ПВО (противовоздушной обороны) сбили над Московским регионом более 40 БПЛА.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.