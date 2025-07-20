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Аэропорт Шереметьево работает с ограничениями

Росавиация: в Шереметьево введены временные ограничения
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Telsek/Shutterstock/FOTODOM

Вылет и прилет самолетов в московском аэропорту Шереметьево осуществляются лишь по согласованию «с соответствующими органами». Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он отметил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Вечером 20 июля сообщалось, что в московском аэропорту Домодедово были сняты ограничения на полеты самолетов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотный летательный аппарат был ликвидирован силами противовоздушной обороны во время атаки на столицу.

На этом фоне в московских аэропортах снова произошел коллапс: из-за налетов беспилотников 134 самолета ушли на запасные аэродромы, еще 160 рейсов были задержаны, 30 — отменены.

Ранее Москву за 18 минут атаковали три БПЛА.

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