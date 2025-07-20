В одном московском аэропорту сняли ограничения

В московском аэропорту Домодедово были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотный летательный аппарат был ликвидирован силами противовоздушной обороны во время атаки на столицу.

На этом фоне в московских аэропортах снова произошел коллапс: из-за налетов беспилотников 134 самолета ушли на запасные аэродромы, еще 160 рейсов были задержаны, 30 — отменены. Задержки и отмены также начались в Пулково, который принял часть перенаправленных самолетов. Пассажиры там вынуждены ждать вылета не только в Москву, но и в другие города. Ограничения в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском 19–20 июля вводились несколько раз, за это время средства ПВО сбили над Московским регионом более 40 БПЛА.

Ранее Москву за 18 минут атаковали три БПЛА.