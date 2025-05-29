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В Афганистане приказали отрезать головы фигуркам в настольном футболе

Afghanistan International: талибы запретили настольный футбол из-за фигурок в игре
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Standret/Shutterstock/FOTODOM

Движение «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) запретило настольный футбол в афганской провинции Дайкунди, ссылаясь на обвинения в идолопоклонничестве, пишет местное издание Afghanistan International.

По утверждениям инициаторов запрета, миниатюрные фигурки игроков в настольном футболе напоминают запрещенные в исламе изображения идолов. Как сообщили местные источники, представители «Талибана» потребовали от организаторов клубов по игре в настольный футбол удалить головы у фигурок. В противном случае будет введен полный запрет на эту игру.

Однако официального заявления по этому поводу сделано еще не было, пишут СМИ. За последние четыре года «Талибан» значительно усилил ограничения на развлекательные и спортивные мероприятия в стране. Ранее спортивное управление «Талибана» приостановило деятельность Афганской шахматной федерации, назвав игру в шахматы «запрещенной».

Ранее житель Афганистана выстрелил в медиков, вакцинировавших детей от полиомиелита.

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