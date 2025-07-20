Мэр Львова пообещал, что его дети пойдут служить в ВСУ с 25 лет

Мэр украинского Львова Андрей Садовой пообещал, что его дети, которые учатся в Британии, пойдут служить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) по достижении 25-летнего возраста. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«Михаил, Тадей и Иван получают образование не во Львове. Но если придет время, они все вернутся, ведь у нас в армию идут с 25 лет. Все они пойдут, никто не будет прятаться. А зачем?» — сказал Садовой.

До этого Садовой сообщил о намерении пойти служить в ВСУ вместе с детьми после того, как они закончат обучение. Он добавил, что трое его детей еще учатся в школе, а еще двое — студенты, поэтому служить они пойдут после окончания обучения.

В конце мая замглавы офиса президента Украины Ирина Верещук заявила, что украинским школьникам нужно внушать мысль о России как о враге, а самих детей еще со школы необходимо готовить к войне. Чиновница отметила, что, несмотря на возможное перемирие или мирное соглашение, Москва и Киев «останутся врагами на десятилетия или столетия» и это основная стратегия, которая закладывается детям со школы.

Ранее в Госдуме рассказали о защите детей украинских чиновников от мобилизации.