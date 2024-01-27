Размер текста
А
А
А

Мэр Львова заявил, что пойдет служить в ВСУ

Мэр Львова Садовой заявил, что пойдет в ВСУ со своими детьми

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Мэр Львова Андрей Садовой заявил о намерении пойти служить в ВСУ вместе с детьми после того, как они закончат обучение. Его слова приводит Telegram-канал УНИАН.

«Прошу всех быть спокойными. Закончат обучение, и все пойдут в армию. И я так же. Это всех нас ждет. Но разорвать обучение и идти воевать.. Меня, как отца, это немножко внутри крутит», — заявил Садовой.

Он добавил, что трое его детей еще учатся в школе, а еще двое — студенты, поэтому служить они пойдут после окончания обучения.

До этого сообщалось, что во Львовской области Украины депутаты городского совета получили повестки во время сессии.

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявлял, что Украина не сможет обойтись без дополнительной мобилизации.

Ранее в Верховной раде призвали мобилизовать женщин.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами