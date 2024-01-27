Мэр Львова заявил, что пойдет служить в ВСУ

Мэр Львова Андрей Садовой заявил о намерении пойти служить в ВСУ вместе с детьми после того, как они закончат обучение. Его слова приводит Telegram-канал УНИАН.

«Прошу всех быть спокойными. Закончат обучение, и все пойдут в армию. И я так же. Это всех нас ждет. Но разорвать обучение и идти воевать.. Меня, как отца, это немножко внутри крутит», — заявил Садовой.

Он добавил, что трое его детей еще учатся в школе, а еще двое — студенты, поэтому служить они пойдут после окончания обучения.

До этого сообщалось, что во Львовской области Украины депутаты городского совета получили повестки во время сессии.

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