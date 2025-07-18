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В Госдуме рассказали о защите детей украинских чиновников от мобилизации

Депутат Чепа: Украина бережет от мобилизации только чиновников и их детей
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украина бережет от мобилизации только чиновников, их детей и сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил депутат Государственной думы Алексей Чепа в беседе с ТАСС.

«Теперь призывают и молодежь, и женщин, снимают отсрочки с больных. Поэтому, естественно, большое недовольство это вызывает», — сказал он.

До этого собака пыталась помешать сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) мобилизовать ее хозяина в городе Львове на западе Украины. На видео можно заметить, как двое сотрудников ТЦК вытаскивают из подъезда на улицу сопротивляющегося молодого человека, при этом за ними бежит собака породы корги. Пес залезает на хозяина и пытается помешать удерживающим его мужчинам в форме.

16 июля издание «Страна.ua» опубликовало видео, на котором подростки отбивают мужчину у сотрудников территориального центра комплектования в городе Днепре на юго-востоке Украины. На кадрах видно, как юноши борются с комиссарами за человека, лежащего на тротуаре. Также в ролике слышны голоса женщин, одна из которых называет происходящее «кошмаром».

Ранее в украинском городе Чернигове сняли на видео, как работники ТЦК заковали мужчину в наручники и ударили его об землю.

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