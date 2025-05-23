На Украине призвали готовить детей к войне со школы

Замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук заявила, что украинским школьникам нужно внушать мысль о России как о враге, а самих детей еще со школы необходимо готовить к войне. Об этом чиновница написала в своем Telegram-канале.

Верещук отметила, что, несмотря на возможное перемирие или мирное соглашение, Москва и Киев «останутся врагами на десятилетия или столетия» и это основная стратегия, которая закладывается детям со школы.

«Да, наши дети должны готовиться, они должны знать, что такое война», — заявила чиновница.

До этого главнокомандующий ВСУ с 2014 по 2019 год Виктор Муженко заявил, что Украине придется снизить мобилизационный возраст до 18 или 20 лет. В то же время он заметил, что соответствующее решение можно оттянуть путем привлечения к боевым действиям сотрудников силовых ведомств. Такое развитие событий может на определенное время снять вопрос о возрасте мобилизации, указал военный.

В свою очередь депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается найти способ оправдать перед гражданами страны снижение возраста мобилизации и планы призывать на фронт подростков.

Ранее солдат ВСУ получил срок за стрельбу по детям, назвавшим его сотрудником ТЦК.