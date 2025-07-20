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В ФПК рассказали о графике поездов в связи с ЧП в Ростовской области

ФПК: задержанные из-за ЧП в Ростовской области поезда начали вводить в график
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Tramp57/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирские поезда, задержанные в связи с происшествием в Ростовской области, постепенно вводятся в график. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную пассажирскую компанию (ФПК).

В заявлении отмечается, что в настоящий момент более 60 поездов сократили время отставания от 30 минут до 7,5 часа. Также в график были введены 10 пассажирских поездов, более 60 поездов уже прибыли на станции назначения.

До этого в ФПК рассказали, что отправление ряда поездов 20 июля пройдет по измененному расписанию из-за происшествия в Ростовской области.

На данный момент специалисты делают все возможное для сокращения времени отклонения от графика пассажирских поездов. О всех изменениях пассажиров проинформируют по SMS, подчеркнули в компании.

В Ростовской области ранним утром 19 июля временно приостановили движение десятков поездов дальнего следования из-за падения обломков беспилотника. Как объяснили в РЖД, фрагменты БПЛА повредили контактную сеть. Из-за этого на юге России произошел железнодорожный коллапс. Для координации работы по ликвидации последствий организовали оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что на пути в Крым и обратно задерживаются 20 поездов.

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