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Россиян предупредили об изменениях в отправлении поездов

ФПК: 20 июля отправление ряда поездов пройдет по измененному расписанию
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Отправление ряда поездов 20 июля пройдет по измененному расписанию из-за происшествия в Ростовской области. Об этом говорится в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК).

»№460 АдлерТамбов отправление в 12:30; №100 Адлер – Санкт-Петербург отправление в 13:10; №358 Имеретинский Курорт – Уфа отправление в 15:20;№ 12 МоскваАнапа отправлением в 15:50; № 304 Сухум – Москва отправлением в 17:20; №233 Москва – Новороссийск отправление в 18:10», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, движение поездов также изменили по маршруту Санкт-Петербург – Анапа, отправление пройдет в 19:26, поезд Москва – Грозный пройдет в 21:35, Москва – Адлер в 22:45, а поезд №109 Москва – Анапа отправится в 22:50.

На данный момент специалисты делают все возможное для сокращения времени отклонения от графика пассажирских поездов. О всех изменениях пассажиров проинформируют по SMS.

В Ростовской области ранним утром 19 июля временно приостановили движение десятков поездов дальнего следования из-за падения обломков беспилотника. Как объяснили в РЖД, фрагменты БПЛА повредили контактную сеть. Из-за этого на юге России произошел железнодорожный коллапс. Для координации работы по ликвидации последствий организовали оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что на пути в Крым и обратно задерживаются 20 поездов.

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