На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Синоптик Леус: дожди и грозы ожидаются в Москве на следующей неделе
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Следующая неделя в Москве будет дождливой, вероятность осадков особенно велика в понедельник-вторник. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, пятница будет единственным днем недели без дождя. Наибольшая интенсивность осадков ожидается 21 и 22 июля, в среду и четверг они будут менее выраженными.

«Вероятность гроз также выше в первые два дня недели, но и затем их полностью исключать нельзя», — написал Леус.

Температура воздуха в понедельник и вторник прогреется до +22-25 °С, в среду и четверг — до +25-28 °С, в пятницу — до +26-29 °С. Ночью столбики термометров будут подниматься до +16-19 °С.

Накануне главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что дождливая погода в Москве будет сохраняться до среды включительно, однако температура воздуха останется в пределах климатической нормы — +22-27°С. По ее словам, в городе за три дня может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномально жаркая погода со значениями на 5-7°С выше нормы ожидается в Северо-Западном, Южном и Дальневосточном федеральных округах России.

Ранее синоптик рассказал, с чем связаны тропические ливни в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами