Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Синоптик Леус: дожди и грозы ожидаются в Москве на следующей неделе

Следующая неделя в Москве будет дождливой, вероятность осадков особенно велика в понедельник-вторник. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, пятница будет единственным днем недели без дождя. Наибольшая интенсивность осадков ожидается 21 и 22 июля, в среду и четверг они будут менее выраженными.

«Вероятность гроз также выше в первые два дня недели, но и затем их полностью исключать нельзя», — написал Леус.

Температура воздуха в понедельник и вторник прогреется до +22-25 °С, в среду и четверг — до +25-28 °С, в пятницу — до +26-29 °С. Ночью столбики термометров будут подниматься до +16-19 °С.

Накануне главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что дождливая погода в Москве будет сохраняться до среды включительно, однако температура воздуха останется в пределах климатической нормы — +22-27°С. По ее словам, в городе за три дня может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномально жаркая погода со значениями на 5-7°С выше нормы ожидается в Северо-Западном, Южном и Дальневосточном федеральных округах России.

Ранее синоптик рассказал, с чем связаны тропические ливни в Москве.