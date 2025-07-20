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«Солнышко будет редким гостем»: синоптик ответила, когда в Москве закончатся дожди

Синоптик Позднякова: в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Дождливая погода в Москве будет сохраняться до среды включительно, однако температура воздуха останется в пределах климатической нормы — 22-27°С. Об этом «Газете.Ru» заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, отметив, что в городе за три дня может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

«Центр циклона, который определяет эту погоду, кружится над Белоруссией, то приближаясь, то удаляясь к столичной области, но его его влияние будет сохраняться и ближайшей ночью, потому что мы ждем, что с фронтом, который сейчас будет подниматься с юго-запада ночью, у нас дожди местами сильные. Такая дождливая погода до среды включительно, то есть дожди различной интенсивности — от небольших локальных до кратковременных. Не исключено, что за этот период — с понедельника по среду — может выпасть местами до четверти месячной нормы осадков. То есть погода дождливая, но нужно сказать, что теплая, потому что фон температуры остается в пределах климатической нормы. Ночная температура будет в пределах 13-18 градусов и дневная температура — 22-27, то есть это близко к климатической норме», — сказала она.

Позднякова уточнила, что в ближайшее время солнце будет выглядывать редко, а устойчивой сухой погоды пока ждать не стоит. По ее словам, август может стать более теплым месяцем без дождей.

«К сожалению, солнышко будет редким гостем, потому что как только будет проглядывать солнце, то тут же начнет развиваться мощная кучево-дождевая облачность и вновь станут приниматься дожди. Вот такая неустойчивая, сырая погода, но теплая, продержится во всяком случае до середины следующей недели, включая среду. Пока что видны паузы в дождях, но это будут паузы. Пока что такого устойчивого периода сухой погоды, которая желанна уже для того, чтобы поспевал урожай, сейчас уже дождей не надо, все уже подросло, не видно. Будем рассчитывать на август. Большинство моделей дают, что август будет с положительной аномалией температуры воздуха. В августе уже по климату выпадает меньшее количество дождей, чем бывает в июле», — добавила она.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 20 июля в Москве ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы.

Ранее эксперт рассказал о возможных поломках после затопления машины ливнем.

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