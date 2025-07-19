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Синоптик спрогнозировал экстремально жаркую погоду в трех округах России

Вильфанд: экстремально жаркая погода ожидается в трех округах России
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что аномально жаркая погода со значениями на пять-семь градусов выше нормы ожидается в Северо-Западном, Южном и Дальневосточном федеральных округах России.

По словам метеоролога, в Мурманской области с 19 по 22 июля температура будет на семь градусов выше нормы, находясь в диапазоне от +27°C до +29°C. Ожидается также длительный период жаркой погоды в Питере, где температура будет составлять от +25°C до +27°C.

«Кстати, уже и 32 градуса тоже отмечалось, это редкий случай. В Карелии — то же самое, высокие температуры», — сказал синоптик.

Вильфанд пояснил, что на юге европейской России температура будет на пять-семь градусов выше нормы. Это затронет Ростовскую, Астраханскую, Волгоградскую области и Калмыкию, где столбики термометров могут подняться до +40°C. В Краснодарском крае в субботу ожидается до +38°C, что на шесть градусов превышает норму.

«38-40 градусов — это очень высокая температура, тепловой удар можно получить, если находиться под прямыми солнечными лучами. И получить очень неприятные последствия ультрафиолетового облучения, потому что оно сейчас по-прежнему очень и очень жесткое», — объяснил Вильфанд.

На Дальнем Востоке, особенно на севере Якутии, также ожидается аномальная жара. Температура может подняться до +32°C, превышая норму на шесть-семь градусов. В Сахалинской области в ближайшие дни будет около +30°C, а в центре и на юге Хабаровского края — до +32°C-+35°C. В Амурской области жара достигнет +30°C-+32°C уже в конце этой недели и в начале следующей.

18 июля в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары.

Ранее Вильфанд сообщил, что жара и ливни прогнозируются в регионах юга европейской части России.

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