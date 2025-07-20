ТАСС: 110-я ОМБр ВСУ несет большие потери у Андреевки в Сумской области

110-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) несет большие потери у населенного пункта Андреевки в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Анализ некрологов показал, что в районе Андреевки существенные потери несет 110-я ОМБр ВСУ», — сказал собеседник агентства.

18 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о непростой ситуации на фронте в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

15 июля Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник написал, что Вооруженные силы РФ продолжают продвигаться к административному центру Сумской области. В тот момент они направлялись к трассе Сумы — Юнаковка. При этом в материале подчеркивалось, что украинские войска пытаются идти в контратаку, но без особого успеха.

Ранее украинский блогер сообщил о прилетах авиабомб по заводу «Звезда» в Сумской области.