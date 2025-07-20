На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о потерях механизированной бригады ВСУ в Сумской области

ТАСС: 110-я ОМБр ВСУ несет большие потери у Андреевки в Сумской области
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

110-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) несет большие потери у населенного пункта Андреевки в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Анализ некрологов показал, что в районе Андреевки существенные потери несет 110-я ОМБр ВСУ», — сказал собеседник агентства.

18 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о непростой ситуации на фронте в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

15 июля Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник написал, что Вооруженные силы РФ продолжают продвигаться к административному центру Сумской области. В тот момент они направлялись к трассе Сумы — Юнаковка. При этом в материале подчеркивалось, что украинские войска пытаются идти в контратаку, но без особого успеха.

Ранее украинский блогер сообщил о прилетах авиабомб по заводу «Звезда» в Сумской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами