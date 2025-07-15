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Российские войска продвинулись к Сумам

«Иди и смотри»: ВС РФ продолжили продвижение в направлении Сум
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская армия продолжила наступление на административный центр Сумской области, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

«Российские силы пробиваются к трассе Сумы — Юнаковка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что успех россиян позволит им сильно осложнить передвижения и снабжение группировки ВСУ в регионе. При этом украинские войска пытаются идти в контратаку, но без особого успеха, отметил источник.

15 июля ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что нацбатальоны ВСУ из-за потерь требуют распределения солдат по их подразделениям под Сумами из-за массовых потерь и низкой мотивации военнослужащих 150-й бригады.

Двумя днями ранее сообщалось, что 156-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины понесла большие потери в Юнаковке Сумской области.

Ранее стало известно, что ВС РФ ударили по полигону с наемниками ВСУ из Молдавии.

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