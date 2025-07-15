Российские войска продвинулись к Сумам

Российская армия продолжила наступление на административный центр Сумской области, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.
«Российские силы пробиваются к трассе Сумы — Юнаковка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что успех россиян позволит им сильно осложнить передвижения и снабжение группировки ВСУ в регионе. При этом украинские войска пытаются идти в контратаку, но без особого успеха, отметил источник.
15 июля ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что нацбатальоны ВСУ из-за потерь требуют распределения солдат по их подразделениям под Сумами из-за массовых потерь и низкой мотивации военнослужащих 150-й бригады.
Двумя днями ранее сообщалось, что 156-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины понесла большие потери в Юнаковке Сумской области.
Ранее стало известно, что ВС РФ ударили по полигону с наемниками ВСУ из Молдавии.