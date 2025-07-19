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Украинский блогер сообщил о прилетах авиабомб по заводу «Звезда» в Сумской области

Шарий: ВС РФ скинули 12 ФАБов по заводу «Звезда» в городе Шостка Сумской области
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РИА Новости

Российские военные атаковали фугасными авиабомбами (ФАБ) оборонный завод «Звезда» в городе Шостка Сумской области. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

«Местные сообщают, что по Шосткинскому заводу по производству боеприпасов «Зирка» продолжают лететь КАБы (корректируемые авиабомбы — прим. ред.). Уже прилетело около 12-ти», — написал Шарий (орфография и пунктуация сохранены).

Утром украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина в ночь на 19 июля подверглась атаке с применением сотен ударных беспилотников и более 30 ракет различных типов. Он уточнил, что целями стали семь областей — Одесская, Кировоградская, Волынская, Днепропетровская, Сумская, Николаевская и Житомирская. Также прилеты были зафиксированы в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей.

Сегодня начальник военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что в Павлограде были повреждены промышленные предприятия. В свою очередь мэр города Шостка в Сумской области Николай Нога сообщил о разрушении одного из местных объектов инфраструктуры в результате взрывов.

Ранее губернатор Запоржской области заявил, что Киев скрывает настоящие потери ВСУ.

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