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Сырский пожаловался Зеленскому на непростую ситуацию на фронте

Зеленский: главком ВСУ Сырский доложил о ситуации на фронте
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Global Look Press

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил о непростом положении на фронте в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Непростая остается ситуация в приграничных районах Сумской и Харьковской областей», — написал украинский лидер.

Также Зеленский сообщил, что во время доклада речь шла о Покровском и других направлениях в Донецкой области.

Среди прочего украинский президент заявил, что Сырский и новый министр обороны Украины Дениса Шмыгаль обсудили, какие силы и средства необходимы для более ощутимых украинских дальнобойных ударов, а также их частоту и приоритетные задачи.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва имеет право наносить удары по военным объектам стран, оружием которых с их дозволения Киев бьет вглубь России. По словам дипломата, в случае дальнейшей эскалации украинского конфликта российская сторона будет отвечать «решительно и зеркально».

Ранее на Украине заявили о смене тактики российских войск.

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