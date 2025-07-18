Сырский пожаловался Зеленскому на непростую ситуацию на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил о непростом положении на фронте в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Непростая остается ситуация в приграничных районах Сумской и Харьковской областей», — написал украинский лидер.

Также Зеленский сообщил, что во время доклада речь шла о Покровском и других направлениях в Донецкой области.

Среди прочего украинский президент заявил, что Сырский и новый министр обороны Украины Дениса Шмыгаль обсудили, какие силы и средства необходимы для более ощутимых украинских дальнобойных ударов, а также их частоту и приоритетные задачи.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва имеет право наносить удары по военным объектам стран, оружием которых с их дозволения Киев бьет вглубь России. По словам дипломата, в случае дальнейшей эскалации украинского конфликта российская сторона будет отвечать «решительно и зеркально».

Ранее на Украине заявили о смене тактики российских войск.