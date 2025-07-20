На избитого при мобилизации в Одессе врача устроили облаву сразу два военкомата

Бывшая жена избитого при мобилизации в Одессе врача рассказала, что мужчина попал под облаву сразу двух ТЦК (территориальных центров комплектования, аналогов военкомата). Ее видеообращение опубликовала «Страна.ua».

По словам экс-супруги, этим утром врача преследовали военкомы на двух микроавтобусах. От одного ему удалось скрыться, а второй его «частично сбил».

«Поломалось три ребра, одно ребро прокололо легкое», — сказала женщина.

Она добавила, что врачам удалось спасти жизнь ее бывшего мужа, а два ТЦК сейчас пытаются «прикрыть это все».

До этого стало известно, что сотрудники ТЦК в Одессе сильно избили врача, приехавшего из Харькова, при попытке его мобилизовать. Мужчину остановили на улице и затащили в бус, несколько раз ударив дверью транспортного средства по голове. Затем его повезли на военно-врачебную комиссию, не оказав никакой помощи. В итоге медика госпитализировали только после того, как на этом настоял его коллега из военно-врачебной комиссии. Мужчина находится в реанимации. По факту инцидента была инициирована служебная проверка.

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