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В Одессе врач попал в реанимацию после встречи с военкомами

«Страна.ua»: в Одессе сотрудники ТЦК избили врача при попытке его мобилизовать
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В Одессе сотрудники ТЦК сильно избили врача, приехавшего из Харькова, при попытке мобилизовать. Об этом сообщает «Страна.ua».

Мужчину остановили на улице и затащили в бус, несколько раз ударив дверью транспортного средства по голове. Затем его повезли на военно-врачебную комиссию, не оказав никакой помощи.

В итоге врача госпитализировали только после того, как на этом настоял его коллега из военно-врачебной комиссии. Мужчина находится в реанимации. У него сломаны ребра и пробито легкое.

По факту инцидента была инициирована служебная проверка.

До этого на Украине мужчина залез на верхушку дерева в попытке избежать мобилизации.

Инцидент произошел утром 21 мая. Пытаясь убежать от военкомов, мужчина залез на верхушку дерева и не смог спуститься самостоятельно. Спустя несколько часов приехали сотрудники экстренных служб города и помогли ему спуститься.

В ходе операции были задействованы пожарные машины. Согласно публикации, высота дерева составляла примерно пять этажей. У места инцидента полицейские ждали спуска мужчины для дальнейшего задержания.

Ранее в Раде раскрыли масштабы мобилизации на Украине.

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