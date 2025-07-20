Полтора миллиона украинцев не получили повестки из-за отсутствия средств на конверты

Полтора миллиона украинцев не были поставлены на военный учет и не получили повестки из-за отсутствия средств на конверты. Об этом заявил секретарь Комитета рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает украинское издание «Страна.ua».

«Это абсурд, который я не знаю, как можно объяснить», — высказался депутат.

До этого Костенко заявил, что Украина ежемесячно мобилизует 30 тысяч солдат. Он отметил, что примерно полтора миллиона украинцев уклоняются от призыва, не обновив свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

За последние две недели российские вооруженные силы нанесли удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК) как минимум в четырех украинских городах. В Совете Федерации РФ это назвали новой стратегией, направленной на ликвидацию военкоматов в русскоязычных регионах Украины. В Киеве полагают, что эти удары призваны сорвать процесс мобилизации.

Ранее военкор рассказал, что в комментариях под постами об ударах по ТЦК часто появляются радостные украинцы.