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Стало известно о потерях аэропорта Санкт-Петербурга из-за временных ограничений

ТАСС: Пулково из-за временных ограничений потерял порядка 50-55 млн рублей
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Игорь Руссак/РИА Новости

Аэропорт Пулково за период введения временных ограничений и отмены рейсов потерял около 50-55 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет аэропортом Пулково.

«Для аэропорта прямые потери составляют порядка 50-55 млн рублей», — заявили в пресс-службе.

Сообщается, что подсчеты велись за период с 4 по 7 июля, когда было отменено 172 рейса, включая как авиационные, так и неавиационные доходы. Кроме того, отмечается, что количество расходов авиакомпаний увеличилось в том числе потому, что в соответствии с Федеральными авиационными правилами они обязаны предоставлять такие услуги, как размещение пассажиров в гостиницах и их доставка до пункта назначения.

Утром 7 июля в Пулково своего вылета ожидали 7 тысяч человек, было задержано свыше сотни рейсов. По словам пассажиров, ситуация была «патовой», они были вынуждены спать и есть на полу, а также бунтовали из-за платной курилки. Коллапс может стоить российским авиаперевозчикам десятки миллиардов рублей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в аэропорту Санкт-Петербурга «курилку» решили сделать бесплатной.

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