Нетаньяху отравился едой

У премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху было выявлено воспаление кишечника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение офиса политика.

75-летний премьер почувствовал недомогание в ночь на 20 июля. Причиной названа испорченная пища. Из-за болезни он три дня будет заниматься государственными делами на дому. Сейчас политик проходит «внутривенное лечение для восполнения жидкости, утраченной в результате сопутствующего заболеванию обезвоживания».

До этого Нетаньяху заявил, что его сыну пришлось отменить свадьбу из-за конфликта с Ираном.

Премьер Израиля подчеркнул, что это личная цена как для него самого, так и для невесты сына. Также Нетаньяху назвал свою супругу героем, которая также несет личное бремя.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и нанес удары по военным целям в Израиле.

В ночь на 22 июня к ударам по Ирану подключились военно-воздушные силы (ВВС) США. Как сообщил Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Спустя еще два дня глава Белого дома заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии

Ранее испанец подал иск на Нетаньяху из-за перехвата судна Madleen.