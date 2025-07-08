Испанский активист пожаловался на Нетаньяху из-за перехвата судна Madleen

Испанский активист обратился в Национальную судебную коллегию Испании с жалобой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за перехвата израильскими силами судна Madleen. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно постановлению юридической инстанции, судья решил уточнить у прокуратуры, уполномочен ли он расследовать это дело. Иск также касается других представителей еврейского государства. Торибио утверждает, что действия израильских властей могут быть квалифицированы как «преступление против человечности» и «военные преступления».

В ночь на 9 июня израильский морской спецназ «Шаетет-13» захватил контроль над судном «Мадлин» по пути к побережью Газы, сообщил портал Ynet. Судно с 12 пропалестинскими активистами на борту было перенаправлено к берегам Израиля. Пассажиров задержали для последующей депортации.

9 июня израильские военные провели досмотр и задержание судна Madleen, направлявшегося к берегам сектора Газа в составе коалиции «Флотилия свободы». На борту находились 12 активистов, включая Тунберг, а также граждане Франции, Турции, Бразилии и Швеции. Представители коалиции заявили, что судно было перехвачено в международных водах, а часть волонтеров «похищена». Среди задержанных были экологическая активистка Грета Тунберг, французы Рева Виар и Янис Мамди, турок Суяб Орду и бразилец Тьяго Авила.

Ранее Израиль сообщил об ударе на севере Ливана.