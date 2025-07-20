В Раде раскрыли масштабы мобилизации на Украине

Украина ежемесячно мобилизует на фронт около 30 тысяч солдат. Об этом заявил секретарь Комитета Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко, пишет «Страна.ua».

Он отметил, что примерно полтора миллиона украинцев уколяняются от призыва, не обновив свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

Таким образом украинской армии не хватает ресурсов для того, чтобы сменить тех, кто на фронте. Из-за этого украинские военные проводят на передовой более 200 суток без замены.

За последние две недели российские вооруженные силы нанесли удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК) как минимум в четырех украинских городах. В Совете Федерации РФ это назвали новой стратегией, направленной на ликвидацию военкоматов в русскоязычных регионах Украины. В Киеве полагают, что эти удары призваны сорвать процесс мобилизации.

Военкор Александр Коц также рассказывал, что в комментариях под постами об ударах по ТЦК часто появляются украинцы и пишут радостные комментарии.

Ранее на Украине повторно мобилизовали в ВСУ вернувшихся из плена солдат.