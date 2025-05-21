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На Украине мужчина залез на верхушку дерева в попытке избежать мобилизации

В Одессе мужчина спрятался на дереве от сотрудников ТЦК
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Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

В Одессе мужчина спрятался на верхушке дерева в попытке скрыться от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Инцидент произошел утром 21 мая. В попытке убежать от военкомов мужчина залез на верхушку дерева и не смог спуститься самостоятельно. Спустя несколько часов приехали сотрудники экстренных служб города и помогли ему спуститься.

В ходе операции были задействованы пожарные машины. Согласно публикации, высота дерева составляла примерно пять этажей. У места инцидента полицейские ждали спуска мужчины для дальнейшего задержания.

До этого в украинском городе Днепре автомобиль сбил мужчину, который выбежал на дорогу в попытке убежать от сотрудников ТЦК. После инцидента мужчину едва не переехал грузовик. Другие подробности аварии неизвестны. О его состоянии после столкновения не сообщается.

7 апреля жительница Украины спасла мужа от насильственной мобилизации, отбив его у сотрудников ТЦК, которые пытались забрать мужчину на службу в армию.

Ранее в ВСУ назвали симптомом проблемы унижение военкомов школьниками.

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