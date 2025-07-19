Рособрнадзор рассказал о результатах пересдачи ЕГЭ

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что результаты пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2025 года были предоставлены выпускникам школ в установленные сроки, что позволило им своевременно подать документы в российские высшие учебные заведения. Об этом чиновник рассказал в интервью РИА Новости.

«Результаты пересдач выданы в регионы 11 июля. Таким образом, выпускники получили результаты в сроки, позволяющие своевременно подать документы в вузы до окончания приемной кампании», — отметил глава ведомства.

Музаев добавил, что расписание аттестации имеет ограниченные временные рамки, обусловленные, с одной стороны, окончанием учебного года, а с другой - сроками проведения приемной кампании в вузы.

В дополнительные дни, 3 и 4 июля, один из предметов ЕГЭ-2025 пересдали более 135 тысяч выпускников, что на 30,5 тысячи человек больше, чем в предыдущем году.

Предоставление выпускникам возможности пересдачи экзамена было инициировано президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2024 году. Воспользоваться этим правом могут только выпускники текущего года, при этом предыдущий результат по пересдаваемому предмету аннулируется.

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