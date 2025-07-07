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Кравцов назвал самое популярное направление у абитуриентов

Кравцов: педагогическое образование обогнало IT по популярности у абитуриентов
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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Количество заявлений, поданных для поступления на педагогические направления на бюджетной основе, уже обогнало другие направления, в том числе IT. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.

«Мы, конечно, посмотрим итоги приемной кампании, но уже подано 233,5 тысячи заявлений на 70 тысяч бюджетных мест», — сказал он.

Кравцов отметил, что в прошлом году ситуация была обратной — сфера информационных технологий была наиболее популярна у выпускников школ, а педагогическое направление было на втором месте.

До этого Кравцов сообщил, что основной период проведения Единого госэкзамена (ЕГЭ) в этом году прошел на высоком организационном уровне и без серьезных нарушений.

В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что в ведомство поступило 72 обращения о нарушениях во время проведения ЕГЭ. Так, в 69 обращениях содержались жалобы на нарушение порядка проведения экзамена.

Ранее в Минобрнауки обозначили сроки введения обязательного ЕГЭ по истории.

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