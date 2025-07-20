В Сочи прокомментировали работу аэропорта в условиях ограничений и непогоды

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме на фоне непогоды и временных ограничений

Аэропорт Сочи осуществляет работу в штатном режиме на фоне временных ограничений воздушного пространства, вводимых в аэропортах Московского авиационного узла, и непогоды. Об этом сообщила пресс-служба сочинской авиагавани, передает РИА Новости.

«Авиакомпании корректируют свое расписание полетов по всей маршрутной сети, в том числе в Сочи. Возможны вынужденные изменения: переносы, отмены или объединения рейсов в течение ближайших двух суток», — говорится в публикации.

До этого представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что из-за ограничений в аэропортах находится в самолете уже несколько часов.

20 июля в 12:30 (мск) в Шереметьево были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения во Внуково были введены в 9:30 (мск). Через несколько часов их сняли.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее префект рассказал о последствиях атаки дронов в Зеленограде.