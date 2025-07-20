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В московском аэропорту ввели временные ограничения на выпуск и прием самолетов

Аэропорт Внуково ввел ограничения на выпуск и прием самолетов
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В московском аэропорту Внуково временно приостановили прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в публикации.

В это же время авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о возможной отмене и предполагаемом несении изменений в расписание рейсов из-за ночных ограничений на полеты в аэропорту Шереметьево.

19 июля вечером во Внуково также вводились временные ограничения.

Примерно в это время Москву атаковали три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам мэра Сергея Собянина, попытки новых налетов были зафиксированы в 18:05, 18:11 и 18:38 и успешно отражены. Беспилотники были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО), а на места падения их обломков прибыли специалисты экстренных служб.

Ранее украинский беспилотник атаковал семью в Запорожье.

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