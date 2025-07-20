Росавиация: в аэропорту Шереметьево ввели ограничения на полеты

В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — говорится в сообщении.

По словам Кореняко, ограничения необходимы для обеспечения безопасности пассажиров. Ограничения начали действовать в 12:31 по московскому времени.

При этом в 11:36 ограничения в воздушной гавани были сняты.

Пресс-служба Минобороны сообщила, что в ночь на 20 июля российские системы противовоздушной обороны сбили 93 дрона. Утром 20 июля на пути в Москву был перехвачен еще один дрон.

Системы ПВО отражали атаки в период с 23:30 до 7:00 мск. Наибольшее количество дронов — 38 — сбили над Брянской областью. На втором месте оказался Московский регион, где уничтожили 19 БПЛА, включая 16, летевших непосредственно на столицу.

Ранее префект рассказал о последствиях атаки дронов в Зеленограде.