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«Победа» сообщила об изменениях в расписании на фоне ограничений в Москве

«Победа»: расписание полетов меняют из-за ограничений во Внуково и Шереметьево
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Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Авиакомпания «Победа» корректирует расписание полетов из-за ограничений, введенных в районе московских аэропортов Внуково и Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика в Telegram-канале.

«На данный момент часть рейсов задержаны или вынужденно отменены», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пассажирам авиаперевозчика следует проверять статусы рейсов перед выездом в аэропорт. Сделать это можно с помощью бота Вити, на сайте аэропорта вылета, по электронной почте, а также в SMS по контактному номеру телефона.

Незадолго до этого в аэропорту Шереметьево повторно ввели временные ограничения на полеты. План «Ковер» начал действовать в 12:31 по московскому времени.

Пресс-служба Минобороны сообщила, что в ночь на 20 июля российские системы противовоздушной обороны сбили 93 дрона. Утром 20 июля на пути в Москву был перехвачен еще один дрон.

Системы ПВО отражали атаки в период с 23:30 до 7:00 мск. Наибольшее количество дронов — 38 — сбили над Брянской областью. На втором месте оказался Московский регион, где уничтожили 19 БПЛА, включая 16, летевших непосредственно на столицу.

Ранее префект рассказал о последствиях атаки дронов в Зеленограде.

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