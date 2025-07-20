В Шереметьево ввели новые ограничения на полеты

Росавиация: Шереметьево будет согласовывать прием и отправку рейсов с властями

Из-за угроз безопасности аэропорт Шереметьево будет осуществлять прием и отправку рейсов только после согласования с силовыми структурами. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены временные ограничения: прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — рассказал он.

Механизм согласования был введен после того, как силы противовоздушной обороны сбили еще один летевший на Москву дрон.

Пресс-служба Минобороны сообщила, что в ночь на 20 июля российские системы противовоздушной обороны сбили 93 дрона.

Атаки отражали в период с 23:30 до 7:00 мск. Наибольшее количество дронов — 38 — сбили над Брянской областью. На втором месте оказался Московский регион, где уничтожили 19 БПЛА, включая 16, летевших непосредственно на столицу.

На этом фоне на запасные аэродромы было направлено 134 самолета, из них 78 летели в Шереметьево. Из-за последовавших сдвигов в расписании авиакомпания «Аэрофлот» отменила два рейса в Челябинск, которые должны были состояться в 10:50 и 14:00, рейс в Минск (12:15), а также вылеты в Самару (10:05), Тюмень (10:20) и Минводы (11:00).

Ранее летевший в Калининград борт штатно приземлился после сигнала о падении давления.