Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один БПЛА, летевший на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — написал он.

Глава города добавил, что на месте падения обломков БПЛА в данный момент осуществляют работу специалисты экстренных служб.

30 минут назад Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников на подлете к Москве.

20 июля в 9:30 (мск) в московском аэропорту Внуково временно приостановили прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.

19 июля вечером во Внуково также вводились временные ограничения.

Примерно в это время Москву атаковали три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам мэра Сергея Собянина, попытки новых налетов были зафиксированы в 18:05, 18:11 и 18:38 и успешно отражены. Беспилотники были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО), а на места падения их обломков прибыли специалисты экстренных служб.

Ранее атаки БПЛА создали ж/д коллапс на юге России.