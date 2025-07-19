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На рейсе из Москвы в Калининград сработал сигнал о падении давления в кабине

Летевший в Калининград борт штатно приземлился после сигнала о падении давления
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Михаил Голенков/РИА Новости

Летевший из Москвы в Калининград самолет российской авиакомпании штатно приземлился в аэропорту назначения, несмотря на сигнал падения давления в кабине. Об этом сообщает ТАСС.

В авиакомпании рассказали, что после срабатывания датчика падения давления в кабине члены экипажа начали снижение, перешли к ручному управлению системой и заблаговременно выпустили кислородные маски, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

Днем самолет, выполняющий рейс Москва — Калининград, аварийно сел на территории аэропорта Храброво в Калининградской области. Предварительной причиной случившегося стал отказ работы системы кондиционирования. Воздушное судно на жесткой сцепке переместили на стоянку.

Еще один рейс из Москвы в Калининград вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за технической неисправности одной из систем. Он благополучно приземлился в Москве, после чего пассажиры отправились в пункт назначения на резервном борте.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.

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