На подлете к Москве уничтожили четыре беспилотника

Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Сначала глава города написал о трех беспилотниках, примерно через пять минут Собянин сообщил еще об одном БПЛА.

«Уничтожен еще один вражеский беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву», — написал он.

На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

20 июля в 9:30 (мск) в московском аэропорту Внуково временно приостановили прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.

19 июля вечером во Внуково также вводились временные ограничения.

Примерно в это время Москву атаковали три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам мэра Сергея Собянина, попытки новых налетов были зафиксированы в 18:05, 18:11 и 18:38 и успешно отражены. Беспилотники были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО), а на места падения их обломков прибыли специалисты экстренных служб.

Ранее атаки БПЛА создали ж/д коллапс на юге России.