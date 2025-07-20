На подлете к Москве уничтожили четыре беспилотника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Сначала глава города написал о трех беспилотниках, примерно через пять минут Собянин сообщил еще об одном БПЛА.
«Уничтожен еще один вражеский беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву», — написал он.
На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
20 июля в 9:30 (мск) в московском аэропорту Внуково временно приостановили прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.
19 июля вечером во Внуково также вводились временные ограничения.
Примерно в это время Москву атаковали три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам мэра Сергея Собянина, попытки новых налетов были зафиксированы в 18:05, 18:11 и 18:38 и успешно отражены. Беспилотники были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО), а на места падения их обломков прибыли специалисты экстренных служб.
Ранее атаки БПЛА создали ж/д коллапс на юге России.