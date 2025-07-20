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На подлете к Москве уничтожили четыре беспилотника

Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников, летевших на Москву
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Aleksandr Gusev/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Сначала глава города написал о трех беспилотниках, примерно через пять минут Собянин сообщил еще об одном БПЛА.

«Уничтожен еще один вражеский беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву», — написал он.

На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

20 июля в 9:30 (мск) в московском аэропорту Внуково временно приостановили прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.

19 июля вечером во Внуково также вводились временные ограничения.

Примерно в это время Москву атаковали три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам мэра Сергея Собянина, попытки новых налетов были зафиксированы в 18:05, 18:11 и 18:38 и успешно отражены. Беспилотники были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО), а на места падения их обломков прибыли специалисты экстренных служб.

Ранее атаки БПЛА создали ж/д коллапс на юге России.

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