Собянин сообщил, что серьезных повреждений под Москвой после атаки дронов нет

Собянин: серьезных повреждений и пострадавших после атаки БПЛА нет

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что что серьезных повреждений и пострадавших в результате падения обломков беспилотников нет.

По его словам, на месте работают экстренные службы, принимаются все необходимые меры.

До этого мэр Москвы сообщил, что украинский БПЛА был сбит в Зеленограде. На место падения обломков прибыли экстренные службы. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, не было.

В общей сложности в ночь на 20 июля столицу попытались атаковать 16 беспилотников. Согласно постам Собянина, первый налет был зафиксирован в 1:16, в 2:13 средства противовоздушной обороны нейтрализовали еще 13 БПЛА, а в 2:17 и 2:23 произошли еще две атаки.

По данным Минобороны, системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 93 вражеских БПЛА над территорией нескольких российских регионов.

Ранее атаки БПЛА создали ж/д коллапс на юге России.