Собянин сообщил, что серьезных повреждений под Москвой после атаки дронов нет

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что что серьезных повреждений и пострадавших в результате падения обломков беспилотников нет.
По его словам, на месте работают экстренные службы, принимаются все необходимые меры.
До этого мэр Москвы сообщил, что украинский БПЛА был сбит в Зеленограде. На место падения обломков прибыли экстренные службы. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, не было.
В общей сложности в ночь на 20 июля столицу попытались атаковать 16 беспилотников. Согласно постам Собянина, первый налет был зафиксирован в 1:16, в 2:13 средства противовоздушной обороны нейтрализовали еще 13 БПЛА, а в 2:17 и 2:23 произошли еще две атаки.
По данным Минобороны, системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 93 вражеских БПЛА над территорией нескольких российских регионов.
Ранее атаки БПЛА создали ж/д коллапс на юге России.