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В МЧС сообщили о снижении воды в Индигирке

МЧС: уровень воды в реке Индигирка начал снижаться
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Shutterstock/sunakri

Уровень воды в бассейне реки Индигирка в Якутии начал снижаться, 140 дворовых территорий освободились от воды. Об этом сообщили в МЧС России.

На данный момент подтопленными остаются еще 99 дворовых территорий, в том числе 62 жилых дома.

Сотрудники МЧС оказывают помощь местному населению, а также отгоняют домашний скот. В ликвидации последствий паводка задействованы более 200 человек и 60 единиц техники.

Недавно в Сети появились кадры с последствиями паводка в Якутии. На опубликованном видео можно заметить, что в квартире, где ранее проживала семья, вода затопила весь пол. Судя по ролику, уровень воды в квартире примерно по колено. По улицам местные жители передвигаются на надувных лодках и помогают пострадавшим.

До этого Telegram-канал «SD Новости Якутии» писал, что в Республике Саха несколько поселков уходят под воду из-за проливных дождей.

Ранее сообщалось, что в Якутии несколько поселков уходят под воду из-за проливных дождей.

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