В российском регионе несколько поселков уходят под воду из-за проливных дождей

В республике Саха (Якутия) несколько поселков уходят под воду из-за проливных дождей. Об этом пишет Telegram-канал «SD Новости Якутии».

«‎Поселки Куйдүсун, Сордонноох, Үчүгэй, Томтор Оймяконского улуса уходят под воду из-за сильных проливных дождей стекает с гор вода», — сказано в сообщении.

Местные жители пишут, что сами пытаются спасти свой скот.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае в пик паводка уровень воды в реке Читинке достиг 407 см.

Сотрудники экстренных служб накануне развернули оперативный штаб в связи с подтоплением приусадебных участков в Чите. По данным МЧС, под угрозой подтопления могут находиться садовое некоммерческое товарищество «Строитель» и микрорайон Каштак. На месте работают 44 специалиста ведомства, которые задействовали 19 единиц техники.

До этого сотрудники МЧС РФ начали эвакуацию жителей села Маккавеево в Забайкальском крае, где из-за подъема уровня воды в реке Унгур затопило 15 приусадебных участков. На помощь гражданам направили 30 спасателей и восемь единиц техники, включая плавательные средства. Кроме того, на месте был развернут оперативный штаб.

Ранее губернатор Забайкалья рассказал о мерах защиты от паводка.