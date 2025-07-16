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На Колыме паводками смыло два моста

В Магаданской области из-за проливных дождей были повреждены два моста
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Из-за паводков, вызванных проливными дождями, оказались повреждены два моста и дорожное полотно на трассе «Колыма» на границе Сусуманского и Ягоднинского округов Магаданской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В местном минтрансе уточнили, что временно прекращено движение на трассе «Колыма» и на участке дороги Палатка — Кулу — Нексикан. Кроме того, в Сусумане из-за резкого подъема уровня воды в реке Берелех подтопило дорогу к районной больнице, также сохраняется угроза подтопления окраин города.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее предупредил, что на юге Сибири ожидается гроза, град и ветер с порывами до 21 м/с в Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областях. В центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии и Тыве ожидаются ливни с грозами и порывами ветра скоростью до 25 м/с. При этом в Тыве ожидается пыльная буря, а в Иркутской области — сильный дождь с крупным градом и ветром с порывами до 25 м/с.

Ранее стало известно, какая погода будет в Москве в четверг и пятницу.

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