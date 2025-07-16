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Последствия паводка в Якутии попали на видео

Появилось видео последствий паводка в Якутии
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Telegram-канал RT на русском

В Якутии, сильно пострадавшей от паводка, вода массово топит дома. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

На опубликованных кадрах можно заметить, что в квартире, где ранее проживала семья, вода затопила весь пол. Судя по ролику, уровень воды в квартире примерно по колено. По улицам местные жители передвигаются на надувных лодках и помогают пострадавшим.

Кроме того, торговые точки продолжают работать, несмотря на сильное затопление.

До этого Telegram-канал «SD Новости Якутии» писал, что в республике Саха несколько поселков уходят под воду из-за проливных дождей. Местные жители пишут, что сами пытаются спасти свой скот. В публикации говорится, что под воду уходят поселки Куйдүсун, Сордонноох, Үчүгэй, Томтор Оймяконского улуса.

14 июля в Забайкальском крае в пик паводка уровень воды в реке Читинке достиг 407 см.

Ранее губернатор Забайкалья рассказал о мерах защиты от паводка.

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