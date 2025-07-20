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В Госдуме предложили восстановить звание «Ветеран труда»

Миронов предложил восстановить федеральное звание «Ветеран труда»
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В Госдуме предложили восстановить федеральное звание «Ветеран труда». Об этом сообщил РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов.

«Критерием для получения звания должен стать трудовой стаж продолжительностью не менее 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин», — сказал Миронов.

Политик напомнил, что с 2005 года право вручать данную награду с федерального уровня передали российским регионам.

До этого сообщалось, что правительство России собирается активно развивать институт наставничества, вовлекая в эту работу ветеранов труда, участников боевых действий и представителей традиционных религиозных организаций. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что наставничество должно стать неотъемлемой частью не только образовательной системы всех уровней, но и производственного сектора.

Кроме того, в Госдуме предложили смягчить требования к присвоению звания «Ветеран труда» для сотрудников оборонно-промышленного комплекса.

Ранее сообщалось, что в России планируют гарантировать индексацию надбавок к пенсиям ветеранов труда.

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