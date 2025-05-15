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Российских ветеранов будут привлекать к работе в качестве наставников

Мишустин: ветеранов труда и участников боев будут привлекать к наставничеству
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Правительство России собирается активно развивать институт наставничества, вовлекая в эту работу ветеранов труда, участников боевых действий и представителей традиционных религиозных организаций. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Он отметил, что наставничество должно стать неотъемлемой частью не только образовательной системы всех уровней, но и производственного сектора. По словам главы правительства, особую роль в этом процессе должны сыграть предприятия, заинтересованные в привлечении и удержании молодых специалистов, стремящихся к профессиональному росту.

Мишустин сообщил, что кабмин уже подготовил Концепцию развития наставничества и план мероприятий по ее реализации. В стране, как напомнил он, уже действуют такие инициативы, как федеральный проект «Профессионалитет» и передовые инженерные школы, к обучению в которых подключены ведущие российские компании.

Премьер-министр подчеркнул, что подобный подход уже доказал свою эффективность в самых различных сферах — от рабочих профессий и инженерных специальностей до науки и искусства. Он выразил надежду, что реализация концепции поможет укрепить престиж профессии педагога и наставника в российском обществе.

Ранее Москалькова предложила увеличить выплаты ветеранам боевых действий.

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