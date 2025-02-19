В России планируют гарантировать индексацию надбавок к пенсиям ветеранов труда

В России хотят установить минимальный размер ежемесячной надбавки к пенсиям всех ветеранов труда на уровне не менее 2 тыс. рублей и обеспечить их ежегодную индексацию, законопроект об изменениях в Закон «О ветеранах» подготовили депутаты фракции ЛДПР. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Пока размеры выплат этой категории льготников отличаются в зависимости от региона. Кроме того, на федеральном уровне не регламентирована индексация этих пособий.

«Ветераны труда заслуживают особой заботы со стороны государства. Более 20 лет эти люди трудились на благо России, посвятив свои лучшие годы и отдав все силы развитию городов, производств, медицины, дорог, чтобы сегодня мы могли жить в одной из самых развитых и технологичных стран в мире», — сказал депутат Госдумы Евгений Марков.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин до этого заявил «Газете.Ru», что самозанятые россияне могут накопить себе на пенсию от 13,8 тыс. до 48,7 тыс. рублей в месяц за 35 лет, если будут уплачивать добровольные взносы на пенсию в Социальный фонд России.

Ранее россиянам рассказали о возможности получить сотни тысяч рублей из накопительной пенсии.