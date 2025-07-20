В Татарстане объявлена опасность атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотников объявлена на территории Татарстана. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим «Беспилотная опасность»», — говорится в сообщении.

Во время режима беспилотной опасности гражданам рекомендуется покинуть улицу и спрятаться в ближайшем укрытии. Тем, кто находится в квартирах, стоит отойти подальше от окон. Рекомендуется также отодвинуть кровати от окон в ночное время.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что украинский БПЛА был сбит в Зеленограде. На место падения обломков прибыли экстренные службы. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, не было.

В общей сложности в ночь на 20 июля столицу попытались атаковать 16 беспилотников. Согласно постам Собянина, первый налет был зафиксирован в 1:16, в 2:13 средства противовоздушной обороны нейтрализовали еще 13 БПЛА, а в 2:17 и 2:23 произошли еще две атаки.

Ранее Калужскую область атаковали БПЛА.