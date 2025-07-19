Российский рэпер записал трек с представителем МИД РФ

Российский рэп-исполнитель Птаха (Давид Нуриев) записал совместный трек с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Об этом сообщает News.ru.

Представитель российского внешнеполитического ведомства рассказала, что это предложение стало для нее неожиданностью.

«‎Полгода назад он позвонил с предложением сделать совместными усилиями новый трек. И две недели назад уже была готова демо-версия. Теперь ждите, когда у него что-то выйдет», — сказала она.

Захарова отметила, что не пишет тексты песен на заказ. Сначала она пишет стихи, после исполнители работают над тем, чтобы записать на них треки.

В мае этого года артист Никита Джигурда написал песню на стихи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Исполнитель уточнил, что Лавров написал эти стихи еще до того, как стал главой внешнеполитического ведомства. Джигурда отметил, что строки отражают и сегодняшнее душевное состояние министра. Более того, Джигурда предположил, что Лавров — реинкарнация автора пьесы «‎Горе от ума» Александра Грибоедова.

Ранее Лавров пошутил на тему семейного положения во время визита в Армению.