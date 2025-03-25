Певица Понаровская презентовала песню на стихи Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала слова для новой песни Ирины Понаровской «Мой ангел», которая посвящена матерям, пережившим утрату своих детей. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал корреспондент агентства, премьера песни состоялась на концерте певицы в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Там Понаровская впервые исполнила песню о самой тяжелой трагедии, с которой может столкнуться мать.

«Я птица, сбитая на взлете, мне до тебя не долететь. Ты высоко паришь — ты на свободе, а мне осталось только петь», — говорится в первом куплете песни.

Как отмечает агентство, Захарова написала эти стихи после встреч с матерями участников специальной военной операции на Украине в течение трех лет.

Дипломат призналась, что долго не могла приступить к работе над словами песни, пропуская через себя душевную боль матерей. Также Захарова отметила, что было сложно понять, кто из артистов сможет правильно и искренне передать чувства и подарить надежду, чтобы жить дальше после утраты.

Официальный представитель российского МИД рассказала ТАСС, что после того, как в семью Понаровской пришла беда, умер сын певицы, художник Энтони Родд, а сама артистка «вернется на сцену, поскольку это единственное, что ее может спасти», дипломат поняла, что нужный момент настал.

Захарова предложила Понаровской стихи для песни, которые та приняла сразу. Музыку для исполнительницы написал композитор, музыкальный продюсер Максим Фадеев.

«Мы втроем посвящаем ее всем матерям, которые пережили своих детей, матерям, чьи мальчики не вернулись с СВО. Она выстрадана нашими сердцами. Она от души», — рассказала дипломат.

В феврале на состоявшейся в Тюмени встрече с матерями героев спецоперации из Тюменской области, Югры и Ямала секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что матери не вернувшихся с фронта бойцов СВО должны получать помощь в решении своих проблем без лишней бюрократии, к каждому случаю надо подходить индивидуально.

Ранее Путин не смог сдержать эмоций от рассказа матери участника спецоперации о героизме ее сына.